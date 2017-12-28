保衛「日本製造」！ 日違規企業罰款將提高100倍

日本神戶製鋼等多家企業今年爆發數據造假醜聞，重創「日本製造」的信譽。（彭博）

2017-12-28 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕日本企業今年爆發多起數據造假醜聞，重創「日本製造」的信譽，當局為預防違規行為再次發生，正推動修訂「工業標準化法（簡稱JIS法）」，將把罰款提高100倍，最高開罰1億日元（約2600萬新台幣）。

「日經中文網」報導，在日本，有關鋼鐵、汽車零件和建築材料等具高品質的產品，若獲得國家註冊機構認證，可在產品上標註「日本工業規格（JIS）」標識，客戶可據此得知產品有國家背書、品質得到保障。對於擅自使用JIS標識，或品質降低被取消認證卻繼續使用JIS標識的企業，最高處以100萬日元或1年監禁。

這次修訂「JIS法」，日本產業經濟省將罰款提高到1億日元，除了產品，管理體制也將納入審查範圍，例如為避免工廠數據篡改，將建立多人檢查制、品質管理部門要完全獨立等，若不完備又不改善就將開罰；工礦業産品、物流、旅遊和護理等服務業也將納為法規對象。產經省將在明年1月例行國會提交修正案。

日本神戶製鋼竄改數據行為從10年前就開始，但認證機構每3年一次的定期審查卻未發現違規，東京大學教授飯塚悅功指出審查有侷限性，「只要數據被替換或原始資料被刪除，發現違規行為並不容易」。

報導認為，這次修改「JIS法」著重在加快採取防止企業方面違規的舉措，但可能需要採取加強或改變認證機構本身的審查體制。