海祭劉曉波人士陸續遭捕 作家詹惠中成第12人

2017-12-28 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕諾貝爾和平獎得主劉曉波今年7月逝世，中共當局對於參與「海祭劉曉波」人士的搜捕行動，未見停止跡象。繼日前畫家胡嘉岷及作家黎學文相繼被抓走，現又有網名「黃埔校長」的詹惠中，於26日下午遭到拘捕，成為因海祭被捕的第12人。

綜合媒體報導，詹惠中現居佛山，為前財經記者及網路作家。他於海祭後一直在外躲藏，最近回到佛山，與廣州維權人士王愛忠見面。王愛忠表示，「他知道這次是躲不過去了，把律師委託書留在了我這裏。」詹惠中留下訊息稱要暫別大家，「去深造一段時間」。

詹惠中在個人微博的自我介紹裡寫下，「堅持獨立思考，杜絕人云亦云，實事求是，追求健康社會，關懷弱勢人群」。

王愛忠說，估計詹惠中已被當局關在看守所了。由於公安局尚未向他的家人發出拘留通知書，所以詹惠中是以什麼罪名遭到拘捕，目前仍不清楚，但王愛忠認為，肯定與海祭劉曉波有關。

與詹惠中一起海祭劉曉波，現正取保候審的黃永祥表示，估計詹惠中會與他一樣被控「聚眾擾亂社會秩序罪」而刑事拘留。黃永祥指出，海祭5個月後仍陸續有維權人士被抓，是因為上級領導下命令要抓捕所有海祭公民，所以地方政府就不敢違抗命令，而不斷抓捕維權人士。

王愛忠現正為詹惠中尋找辯護律師，希望透過法律途徑解決事件。