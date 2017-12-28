中國維權人士吳淦遭當局重判 歐盟「嚴重關切」

中國維權人士吳淦26日遭中國政府以「煽動顛覆國家政權罪」，判處8年有期徒刑，剝奪政治權利5年，引發國際議論。（美聯社）

2017-12-28 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國維權人士吳淦26日遭中國政府以「煽動顛覆國家政權罪」，判處8年有期徒刑，剝奪政治權利5年，引發國際議論，美德駐華大使館與歐盟都發表聲明聲援吳淦，譴責中國政府判決。

針對維權人士吳淦遭中國政府以「煽動顛覆國家政權罪」重判8年，歐盟發布新聞稿表達嚴重關切之意，歐盟表示，強烈質疑該起判決程序的正當性，要求中國政府應保證吳淦有上訴的權利，同時要求調查吳淦在羈押期間遭酷刑對待一事，起訴這些不法刑求人士。

另有一位維權律師王全璋已遭中國當局拘留2年多，期間無法接觸家人或自行選擇律師，歐盟同時表達嚴正關切。

德國及美國駐華大使館也發布聯合聲明，呼籲立即無罪釋放吳淦，另一位維權律師謝陽，獲長沙法院判決罪名成立，但免於刑事處罰，原因是謝陽「尚未造成嚴重社會危害，且歸案後認罪、悔罪」，聲明中也表示，應無條件恢復其職業活動，且不受任何限制。

對於這起中國最新打壓維權人士舉動，美聯社引述「國際特赦組織」中國研究員潘嘉偉（Patrick Poon）說法，中國當局刻意選在西方國家耶誕假期間審判，是為了迴避外交人員、媒體記者和公眾關注和回應，「中國政府很清楚，這些可恥的判決禁不起檢視」。