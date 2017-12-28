被「用力摸屁股」 女歌手控前川普競選總監性侵

前川普競選總監李萬多斯基（Corey Lewandowski），遭支持川普的美國女歌手維拉（Joy Villa）控性侵。維拉稱自己曾遭李萬多斯基「很用力的摸屁股」。（路透社）

2017-12-28 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕前川普競選總監李萬多斯基（Corey Lewandowski），被支持川普的美國女歌手維拉（Joy Villa）控性侵。維拉稱自己曾遭李萬多斯基「很用力的摸屁股」。

綜合報導，支持川普的美國女歌手維拉26日表示，曾被川普競選經理李萬多斯基在今年11月的華府聚會上摸兩次屁股，現已報警處理。維拉受訪表示，「我根本不認識他（李萬多斯基），我只知道他的名聲。 他打破了我對他的信任」。維拉指出，李萬多斯基「極其用力」觸摸她的臀部，即使她已出言制止。維拉表示自己對此經驗感到「噁心、震驚和被看不起」。

維拉說，她原認為李萬多斯基的行為屬於性騷擾，但警方說明，若觸碰任何人有性意味的身體部位，便構成性侵。維拉原不希望報警，以免讓李萬多斯基的親友感到困擾，但最後認為「如果李萬多斯基不打算回應或向我道歉，我認為（報警）這是正確的做法」。李萬多斯基則尚未回應此案。

維拉曾在今年身穿印有川普競選口號「讓美國再次偉大」的禮服出席葛萊美頒獎典禮，並打算未來投入競選佛羅里達州議會議員。維拉支持的美國總統川普本身，曾遭多位女性指控被其強吻或撫摸，但川普並未承認有這些行為。