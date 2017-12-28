全世界聚焦北韓 美媒提醒：中國企圖成南海霸主

中國近年來在南海填海造陸、建立軍事基地。（圖擷取自AMTI）

2017-12-28 09:33

〔即時新聞／綜合報導〕北韓瘋狂試射導彈，成為2017年世界注目的焦點，但美國媒體提醒，美國急於處理朝鮮半島問題的同時，卻忽視中國在南海填海造陸、建立軍事基地，並用各種方式拉攏或安撫其他國家，企圖在南海稱霸。

據《CNN》報導，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）就曾在今年1月時表示，中國在南海填土造地和軍事化的行為，就像是俄羅斯占據克里米亞一樣的流氓行為，美國政府將要求中國停止造島，且不得從事軍事活動。但大多數分析師認為，美國早就把這個問題丟在一旁、能拖就拖，且美國總統川普在亞太的重點要務，是要避免北韓核武危及到美國本土。

報導提到，今年美國轉移焦點到北韓問題上，中國仍然繼續拓展在海上的實力，一方面占領具爭議海域的島嶼；另一方面，中國利用外交手段拉攏涉及南海爭議的國家，像對菲律賓、印尼和馬來西亞等國家丟出經濟利多，讓這些以往仇視中國的國家投懷送抱。專家說，中國領導人在南海採取持久戰的策略，利用經濟優勢拉攏爭議海域的小國，也讓美國等列強失去耐性，進而成為南海霸主。

「亞洲海事透明倡議」（AMTI）主任波林（Greg Poling）表示，近10年來，北京認為南海不會出現緊急的危機，讓美國逐漸忽視這個問題，現在看起來中國是對的。波林也說，如果中國在南海的動作持續擴大，就會引起美國注目，在2018年重回南海捍衛美國和其盟友的利益。