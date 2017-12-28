日本東電旗下核電廠 2座反應爐獲准重啟

2017-12-28 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕日本核能規範委員會27日通過新瀉縣柏崎刈羽核能發電廠6、7號機組反應爐審查，成為2011年福島核災以來首度獲准重啟的反應爐，不過，東京電力公司仍須向民眾公開諮詢30天，並聽取相關部門意見後才可重啟。

綜合媒體報導，委員會經長達1個月的公開聽證後，判定東京電力公司的這兩座反應爐符合安全標準，准予重啟，成為東電自2011年福島核災迄今，首座通過審查的沸水式反應爐核電廠。柏崎刈羽核電廠是日本規模最大的核電廠，也是世界最大的核電廠之一。

不過，核能規範委員會也規定，仍需向民眾公開諮詢30天，並聽取相關經濟、貿易及工業部門意見後，才能決定是否正式批准核電廠重啟。

新潟縣知事米山隆一對於柏崎刈羽核電廠的重啟，抱持著相當謹慎的態度，認為檢測時間仍須3至4年，在這之前不會做出同意重啟的判斷。

核能規範委員會今年7月傳喚東電經營層，聽取他們對於安全的態度，東電於8月提出的文件中指出，不會以經濟為優先而疏忽安全性。東電發言人也說，將會繼續向當地居民解釋，釐清他們的疑慮，最終仍希望獲得地方當局的同意。核能規範委員會後續除了將審查確認東電的技術能力，也將透過保安規定進行審查，以檢視東電的營運資格。

消息一出，核能規範委員會外，27日上午立馬聚集數十名反核民眾進行抗議，認為福島核災受害者的救濟尚未完成，政府不應通過東電所提的審查案，甚至質疑東電沒有營運核電廠的資格。