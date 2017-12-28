中共將討論修憲 國家主席任期、國監委成焦點

2017-12-28 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨19大後，明年1月將舉行中央委員會第二次全體會議（二中全會），主要議程是討論修憲。有學者認為，這次修憲可能涉及4個方面，其中包括了國家主席的任期問題。

《德國之聲》報導，中國歷史學家章立凡認為，中共19大後的修憲，可能涉及4個方面的內容，分別是是「習近平新時代中國特色社會主義思想」可能寫進憲法、對社會主要矛盾的表述、涉及國家監察委員會的設置，以及國家主席的任期問題。

報導指出，中國憲法規定，國家主席任期為每屆5年，連任不得超過2屆，但中共黨章對總書記任期並無明文規定，由於19大政治局常委沒有較年輕的潛在接班人選，讓外界猜測習近平是否會在2屆總書記後謀求連任，甚至不排除修憲刪除國家主席任期限制。

章立凡表示，習近平明年3月才進入第2個國家主席任期，如果明年就修憲刪除連任2屆的限制，未免「做得過於明顯，會引起比較大的震動」，但「也不排除其在權力達到頂峰時，一攬子做下來」的可能性。

另外，在設置國家監察委員會的問題上，中國法界有很大爭議，章立凡表示，許多法律專家在談論監察委員會是否合憲；人大本來是最高權力機構，「國家監察委員會如果成為一個超級機構，那麼人大常委會是否也要受它的監督？」

《香港01》指出，由於國家監察委員會將於明年正式成立，但其所涉的憲法問題仍未解決，因此二中全會極可能是探討如何修改憲法，讓國家監察委員會可順利產生。