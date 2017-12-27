哈利王子出題考困難2選1 歐巴馬機智回答展現幽默

2017-12-27 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統歐巴馬（Barack Obama）接受英國哈利王子採訪的片段不斷釋出。2人不僅談論嚴肅的話題，訪談中也有輕鬆環節，歐巴馬的快問快答，為訪談期間增添不少笑聲。

綜合外媒報導，這次訪談是歐巴馬今年1月卸任後，首次接受媒體專訪。今年9月哈利王子參加加拿大的活動，並錄製的與歐巴馬的特別節目，且本週三在《BBC》第4頻道播出。

訪談期間，哈利王子為歐巴馬準備許多艱難的2選1，包括2部美國總統落難電影、美國籃球巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和喬丹（Michael Jordan）、白宮和白金漢宮、「皇后合唱團」（Queen）和「那位女王」（The Queen）英國女王伊麗莎白二世等，歐巴馬的機智回答令人爆笑。

2選1問題裡面，最讓哈利滿意的問題是，「『無照律師』（Suits）或『法庭女王』（The Good Wife）？」，歐巴馬機智地選擇了哈利未婚妻馬克爾（MeghanMarkle）參與演出的美國電視劇「無照律師」。讓哈利忍不住大讚「選得好」！

2選1的問題中也有讓歐巴馬拒答，例如：「穿四角褲還是三角褲」、「美國知名卡達夏（Kardashian）姐妹花2選1」。

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哈利王子與歐巴馬機智2選1