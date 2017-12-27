廣告沒把地圖國界線畫完整 中國公司遭重罰463萬

2017-12-27 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家工商總局近日公布2017年第三批虛假違法廣告典型案例，其中一家上海公司製作的廣告因使用的中國地圖未將國界線完整、準確的標示出來，被質疑損害國家尊嚴及利益，遭當局開罰人民幣100萬元（新台幣約463萬），連廣告費用也一併沒收。

中國自2015年實施的《廣告法》規定，廣告不得損害國家的尊嚴或者利益，泄露國家秘密。違者將由工商行政管理部門沒收廣告費用，處人民幣20萬元以上100萬元以下的罰款。情節嚴重者，還可吊銷營業執照以及廣告發布登記證件。

據工商總局公告顯示，華夏幸福基業股份有限公司在所設計的廣告中使用到中國地圖，但地圖未將國界線完整、準確的標示，損害國家尊嚴及利益，且之後的相關廣告設計中，已知其廣告地圖繪製錯誤，仍未將中國領土表示完整、準確，因此上月上海市靜安區市場監管局對其沒收廣告費用人民幣8.8萬元，罰款100萬元。不過，工商總局並未指出廣告中是哪部分的國界線沒有完整、準確地表示出來。

在這波公告中也針對一些虛假廣告進行處罰，包含雙鴨山廣播電視台發布「百合康越橘葉黃素軟膠囊」、「本元首腦膠囊」等10個產品違法廣告；浙江台州章×在某網站平台上發布「帝皇強腎湯」、「御舒丹」廣告用語，涉嫌宣傳治療功能及多項內容虛假等。

此外，中國媒體先前也曾報導稱，有美企將中國西藏、新疆、台灣及南海地區從中國地圖中剔除，世界地圖中的中國部分也未覆蓋台灣，被舉報後10天未改正，引發中國網友大舉撻伐。之後該公司發出聲明表示已將地圖替換，並向中國網友道歉。