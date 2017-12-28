近2萬網友集資 買下法國城堡當堡主

全球115國約2萬5000人成為莫特香德涅城堡（La Mothe-Chandeniers）堡主。（法新社）

2017-12-28 00:27

〔中央社〕這是個關於一座童話古堡的現代故事：透過網路群眾籌資，募得160萬歐元（新台幣5734萬元）修復這座位於法國西部的城堡。

法新社和英國「衛報」（The Guardian）報導，全球115國約2萬5000人成為莫特香德涅城堡（La Mothe-Chandeniers）堡主。這座城堡有好幾座塔樓和一條護城河。

這座19世紀的城堡年久失修，屋頂和窗戶發芽長出了樹木和其他植物，令人擔心當局可能會拆除城堡，讓地產開發商進行開發。

在法國募資平台達太安（Dartagnans.fr）的群眾力量和認養城堡協會（Adopte un Chateau）協助下，已經有足夠資金買下並修繕這座城堡。

達太安負責人德洛姆（Romain Delaume）昨天告訴法新社：「從募款金額和捐款人數來看，這在法國、甚至可能在歐洲都寫下了紀錄。」

達太安提供買家機會，只要付51歐元，就能成為城堡股東。50歐元是修繕城堡的捐款，1歐元是買下管理這座城堡所成立的合資公司股份。

主辦者一開始目標是1萬人左右，但拜法國媒體報導之賜，最終捐款人數來到將近1萬9000人。

許多人買城堡股份當作禮物送給親戚朋友，表示這座城堡股東會有約2萬5000人。