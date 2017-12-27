吃果子拜樹頭！以色列擬在耶路撒冷建「川普車站」

2017-12-27 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕以色列交通部長卡茲（Israel Katz）週三（27日）表示，當局計畫在耶路撒冷西牆附近建立新車站，並將以美國總統川普（Donald Trump）為名，以此向力排眾議承認耶城為以國首都的川普致敬。

綜合外媒報導，卡茲的辦公室在一份聲明中表示，交長最近與以色列鐵路公司高層會面時，提出這項高鐵興建計畫，並要求相關委員會快速展開後續行動。卡茲說，這個高鐵站將讓遊客抵達猶太人的聖地：西牆和聖殿山。他還提議車站以川普為名，因為川普做了勇敢又歷史性的決定：承認耶路撒冷是以色列首都。

卡茲將其定義為「交通部最重要的國家級項目」，並指示在規畫和預算方面給予優先考量。交通部發言人週三表示，該項目估計耗資7億多美元（約210億新台幣），如果獲得批准，需要4年才能完成。

目前正處於初步規劃階段的高鐵計畫是將特拉維夫-耶路撒冷高鐵路線延伸到舊城區，預計會通過長約3.2公里的地下隧道進入舊城的城牆內，「川普車站」將建在耶城的猶太區。

川普本月6日承認耶城是以色列首都，扭轉了美國長期以來的中東政策，並挑戰全球共識。這項舉動引發阿拉伯和世界各地穆斯林不滿，至少有12名巴勒斯坦人在與以色列安全部隊爆發衝突中喪生。