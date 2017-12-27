印尼西納彭火山突噴發 黑灰覆蓋村莊 3千多戶將撤離

位於印尼蘇門答臘島的西納彭火山，今日下午再度噴發，持續8分多鐘。大量火山灰飄落四周村莊，目前有3331戶住家需撤離當地。（中央社）

2017-12-27 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕印尼蘇門答臘島西納彭火山（Mount Sinabung）在當地時間下午3時36分（台灣時間下午4時36分）噴發，持續約8分多鐘，大量火山灰飄落影響附近4公里內的村莊，當局目前已撤離火山附近的村民，並將警戒等級列為最高的第4級。

根據《中央社》報導，蘇門答臘島西北方的西納彭火山今日下午噴發，鄰近數個村莊、多達數千名居民受到影響，目前並未傳出傷亡。印尼國家災害應變總署發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）表示，西納彭火山在當地時間、今日下午3時36分噴發，持續約500秒，噴出的大量黑色火山灰覆蓋附近村莊，火山活動仍相當劇烈，警戒等級為最高的第4級。蘇托波呼籲民眾，繼續保持警戒，直到火山停止噴發。

西納彭火山噴出的火山灰已達120公釐，散布的地區包括蘇卡納魯村（Sukanalu）、東卡爾鎮（Tonggal）、彼拉德布村（Berastepu）及火山東部等地。當局規劃，西納彭火山所在地卡羅縣（Karo），目前有3331戶住家需撤離當地。

印尼火山地質減災中心呼籲，西納彭火山南側7公里、東南側6公里與北側4公里範圍內的民眾和遊客，請不要從事戶外活動。國家災害應變總署也呼籲，民眾住家附近的河流若源自西納彭火山地區，須提防熔岩，並小心上游水壩可能崩塌。