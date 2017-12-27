發生什麼事？臉書上才曬父子溫馨片 名作家開槍殺全家

2017-12-27 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名知名作家羅斯（Anthony Milan Ross）在美國亞利桑那州鳳凰城當地時間25日，持槍殺害前妻及2個孩子，警方當天將他逮捕歸案。羅斯行兇幾小時前，他在臉書上公布，他與兒子奈吉爾（Nigel）的耶誕影片，案情曝光後，引起外界撻伐。

綜合外媒報導，羅斯以自身減重成功的例子，成為知名的作家，並多次登台演講，鼓勵他人。25日他殺害家人的消息讓不少人吃驚，粉絲紛紛嗤之以鼻，並到他發布的耶誕影片留言表示，「噁心的凶手」。

據親友透露，羅斯今年6月與妻子埃瑞絲（Iris）離婚後，他曾多次致電復合卻遭拒，甚至惱羞成怒，威脅要殺害她與孩子們。

案發當時，羅斯前往鳳凰城與家人度耶誕假期，25日下午鄰居聽聞槍聲，並向警方報案。隨後警方趕往住處後，在庭院發現已遭殺害的38歲前妻埃瑞絲（Iris）。警方不見羅斯的兒子奈吉爾（Nigel）和10個月大的女兒安諾拉（Anora），並推測他們被羅斯挾持在屋內。

警方與屋內的羅斯對峙數小時，1名員警霍華德（Howard）回憶當時，羅斯說法變來變去，他先稱「自己殺了孩子。」，後來他又改口，「孩子們還活著，並威脅要殺了他們」。警方在晚間10點許破門而入制伏羅斯，搜索屋內時找到奈吉爾和安諾拉的遺體。

被捕的羅斯被控3項一級謀殺罪與19項加重襲警罪，最重可被求處死刑。而警方目前仍不清楚他的犯案動機。

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