日本高速公路6車連環撞 2車衝破護欄翻落河川

日本高速公路6車車禍，其中兩輛車子墜落積雪的河川。（圖擷自《ANN》YouTube頻道）

2017-12-27 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕東日本高速道路長野縣自動車道，於今日上午6時許發生6車連環車禍，其中兩輛衝破護欄墜落到10公尺下、河道積雪的麻績川，一共6人受傷送醫，其中一名男性重傷。

綜合日媒報導，事故發生當時，高速公路上路面積雪，疑似因此造成意外。6名傷者全數意識清醒，不過墜落麻績川的其中一輛卡車中，50多歲的男性駕駛手腳骨折傷勢較重。