北韓生物武器又一證？脫北士兵被發現免疫炭疽病

南韓官員透露，今年逃至南韓的4位脫北士兵中，其中一位被發現體內有炭疽抗體，恐為北韓正發展生物武器的佐證之一。（法新社）

2017-12-27 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕南韓官員透露，今年逃至南韓的4位脫北士兵中，其中一位被發現體內有炭疽抗體，恐為北韓正發展生物武器的佐證之一。

據《合眾國際社》26日報導，一不具名南韓情報官員透露，今年脫北的4名士兵中，其中一位對炭疽病免疫，顯示其可能曾受炭疽病感染，或接種炭疽疫苗，但該官員未指明免疫者身分。

南韓國防部發言人表示，目前南韓軍方尚未採購炭疽疫苗，疫苗預計將在2019年年底研發，除非使用抗生素或接種疫苗，炭疽菌一旦散播，在24小時內接觸炭疽菌的人中，約有80%會死亡。

日媒《朝日新聞》曾報導，北韓已開始測試載有炭疽菌的洲際導彈飛彈。測試目標包括實踐導彈再次進入地球大氣層時，炭疽菌能夠存活，但北韓當局則透過官媒《朝中社》否認《朝日新聞》的報導，表示北韓「作為『禁止生物武器公約』的締約國，堅持反對發展、製造、儲存和擁有生物武器的一貫立場」。

北韓在2015年，曾出版由北韓人民軍810部隊下轄的平壤生物技術研究所的研究成果，當局稱該設施專門從事農藥研發。但外界據研究內容懷疑，北韓正在發展生物武器。