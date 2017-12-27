鬧婚過頭？新娘不爽喝交杯酒 全程擺臭臉！

2017-12-27 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕結婚應該是一件開心的事，但中國這名新娘在喜宴上喝交杯酒的時候，不但全程擺臭臉，喝交杯酒更是百般不情願，快速喝完後馬上把酒杯放在桌上，讓現場氣氛頓時降到冰點。

綜合中媒報導，影片中可見，這名新郎整張臉被畫成一張黑臉，新娘表情則是心不甘情不願、一臉不爽的擺出臭臉與新郎喝交杯酒，讓本該是溫馨浪漫的婚禮，氣氛卻變得極為尷尬。

有中國網友表示，疑似是鬧婚的橋段讓新娘很不高興，才會擺出臭臉，但也人認為，新娘應該要顧全大局。