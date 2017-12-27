無良Seafood囚禁百女 傳每日性侵10女「採陰補陽」

印度的知名宗教上師迪克希特拐騙百名女子「靈修」，還把她們關在牢籠中。（圖取自今日印度）

2017-12-27 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕印度的知名宗教上師、高齡75歲的迪克希特（Virendra Dev Dikshit）近期遭到指控，他以「雙修」與「靈修」來拐騙多名未成年少女，還把他們關在牢籠中。而最新調查報告指出，警方到26日為止至少救出100名女子，而迪克希特仍在逃，警方正持續追緝當中。

綜合外媒報導，印度當局在上週正式對迪克希特發出逮捕令，並強行進入位於北方邦與德里的靈修場所，找到許多被囚禁的女信徒，至26日為止，警方已經發現有超過100名女子被囚禁，其中還有許多未成年少女。而德里高等法院委任的律師維爾馬（Ajay Verma）也透露，當時囚禁被害女性的房間全被上鎖，破壞門鎖後才得以進入。

過去曾有報導指出，迪克希特大量誘騙少女進行「靈修」、「雙修」，還傳出一天內竟會性侵10名少女，以便能「採陰補陽」。對此事件，新德里婦女委員會（DCW）也指控迪克希特，謊稱要「心靈指導」受害者，並誘騙其進入環境惡劣的牢籠中。除此之外，婦女委員會表示無法掌握這些被害者被關了多久，更指控迪克希特逼迫受害者賣淫。