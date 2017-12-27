兄弟決裂？中國北韓貿易失溫 連2個月貿易額下降

中國與北韓的貿易額已經連續兩個月下降，超過去年同期的60%，展現出嚴格執行聯合國安理會對北韓的制裁決議的態度。（資料圖，美聯社）

2017-12-27 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕據中國海關總署公布的數字指出，中國與北韓的貿易額已經連續兩個月下降，超過去年同期的60%，展現出嚴格執行聯合國安理會對北韓的制裁決議的態度。但有消息指出兩國私下仍在交易海產，對於中國是否會嚴格遵守制裁決議，國際社會都在緊盯。

據《NHK》報導，據中國海關總署公布的貿易統計，中國與北韓的貿易總額上個月為3.8億美元（約新台幣114億元），比去年同月下降了36%。中國進口北韓的進口額則是1億美元（約新台幣30億元），比去年同期少了61%，而且連續兩個月來，皆比同期少了60%以上的數字。

為遵守聯合國安理會對北韓的制裁決議，中國在2、3月停止進口煤炭、鐵礦、海產進口，不只如此，近兩個月來中國也對北韓禁運石油精製品與汽油，嚴格遵守安理會決議。

然而，美國政府上個月公開了北韓船隻從國籍不明的船隻搬運物資的照片，猜測可能是大量的石油，更有中朝貿易相關人員指出，海產雖然被安理會列為違禁品，現在兩國私下仍有交易。因此，中國究竟是否會嚴格遵守安理會決議，世界各國都在緊盯。