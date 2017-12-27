西方疑懼中國影響力 澳洲首當其衝

國外媒體報導指出，各國擔憂中國運用日漸強大的經濟實力，滲透並影響西方各國對其威權政權的看法。（資料照 路透）

2017-12-27 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中國經濟影響力日漸強大，中共政權透過各種方式滲透西方各國的企圖也越來越明顯，有國外媒體就專文報導這樣的情況，也直指澳洲正處在衝突的最前端。

《金融日報》中文網於26日專文報導，在「西方疑懼中國的影響力」一文中指出，自上世紀70年代末以來，多數發達民主國家認為中國將融入以美國為首的全球秩序，最終變得更加民主，但如今，這些西方國家後知後覺地發現，中國不但無意開放其政治制度，更以其影響力來改變西方國家對威權政權的看法，而澳洲正處於這場鬥爭的前線。

研究統戰的學者相信，中國正採取多種手段在西方國家進行廣泛的影響滲透活動，並努力影響西方國家對其威權模式的看法，以澳洲為例，近年來澳洲的情報組織發現中國情報機構與大約10名中央和地方政府的政治候選人有着密切的聯繫，而隨著工黨一名政治新星接受中國富豪捐款的爭議浮出檯面，也促使澳洲政府修法禁止外國政治獻金的介入。

美國中情局（CIA）前中國事務負責人克里斯多夫•強森（Christopher Johnson）擔憂地表示：「當我們開始意識到，中國的目的是讓我們社會主義化，而不是變得更像我們，西方的辯論開始變得更尖銳，人們在問，這40年來的接觸是否可能是一場騙局。」隨著中國在經濟上影響力的深入，各國也開始意識到中國的影響滲透行動已對西方民主構成嚴重的挑戰。