為了手遊虛寶... 他竟把正妹妻休了：妳去死！

馬國女網友Joey（見圖）因不滿丈夫天天玩手遊，最終被要求離婚甚至被詛咒去死。（圖擷自我愛大馬網站）

2017-12-27 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞一名男子為了玩知名手遊《王者榮耀》，每天玩到半夜3、4點，日前被妻子賣光遊戲的「銘文」，男子一氣之下竟要她「去死」，最後兩人甚至因此離婚，在父母面前直接叫妻子滾。

綜合媒體報導，馬來西亞一名女網友Joey最近上「我愛大馬」網站po文，她指控丈夫太過沉迷手遊，不讓他玩就生氣一整天，最後她痛下決心賣光老公遊戲中的虛寶「銘文」，丈夫知道後崩竟潰喊離婚，Joey對此感嘆，「女生不要傻了對嗎？有時候一件事情的結果會讓人失望至極！」

Joey表示，丈夫之前答應不打把遊戲刪掉，不到半個月又忍不住重新下載來打，並透露日前就曾為了遊戲吵架，也砸了一支手機的悲劇。不料此次丈夫直接在父母面前叫她滾、逼她簽證離婚，若不離婚，就獨守空房。

Joey感嘆，「當初你在外面找女人，我也照樣原諒你，在我大肚子要生，你的女人沒有斷過，現在我是怎麼了，只是遊戲，如果你成熟長大一點，你會為了一個破遊戲，這樣的趕我走！」最後Joey還附上一張老公不斷用髒話飆罵的訊息，當中還痛罵要Joey去死。許多網友都看不下去，大罵「王者榮耀有那麼重要嗎？」、「神經病呀！」、「不顧家庭沒用的男人！」、「耽誤對方人生」、「這典型不尊重啊」。