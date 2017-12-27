加強施壓 美制裁北韓負責飛彈計畫2官員

2017-12-27 04:12

〔中央社〕美國今天宣布制裁兩名北韓官員，兩人在北韓發展彈道飛彈上扮演重要角色。這是美國敦促北韓放棄核子與飛彈計畫的最新行動。

美國財政部表示，遭制裁的北韓官員是金正植（Kim Jong Sik, 譯音）和李炳哲（Ri Pyong Chol,譯音），金正植據傳是北韓彈道飛彈計畫的主要人物，包括由液態燃料轉向固態燃料，李炳哲據傳是北韓發展洲際彈道飛彈的主要人物。

路透社報導，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）在聲明中說：「財政部正鎖定北韓彈道飛彈計畫的領導人，以做為我們施加最大壓力以孤立北韓，並達成朝鮮半島完全無核化行動的一環。」

「這些行動是聯合國安全理事會上週五通過決議案後所採取，決議案對北韓施加新的強烈制裁，進一步限縮北韓籌措非法資金的能力。」

為懲罰北韓11月29日試射洲際彈道飛彈，聯合國安全理事會美東時間22日無異議通過由美國起草的最新制裁案，限制對貧窮的北韓提供至關重要的精煉石油製品和原油，並強制遣返北韓移工，切斷北韓賺取外匯機會。

北韓中央通信社24日發布北韓外務省聲明，當中表示：「我們斷然反對聯合國最新制裁，…因為這強烈侵犯我們共和國的主權，並且是摧毀朝鮮半島與更大區域和平及穩定的戰爭行為。」

這是北韓今年第3度遭到國際制裁，且北韓唯一主要盟邦和經濟依靠的中國也支持這波制裁。原因是北韓上個月成功試射新型洲際彈道飛彈，將美國大陸涵蓋在其核子武器攻擊範圍內。

北韓中央通信社5月底報導，北韓領袖金正恩視察了國防科學院安排的新型防空導向武器系統測試。

報導中說，金正恩是由軍方幕僚陪同視察，陪同的3名幕僚，據信是負責北韓飛速發展飛彈計畫的最高官員，包括前空軍司令李炳哲、火箭砲科學家金正植，以及國防科學院院長張昌河（Jang Chang Ha, 譯音）。