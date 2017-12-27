美國史上最大藝術品竊案 懸賞3億年底到期

館方懸賞3億台幣的高額獎金，等待失竊的畫作回來。（美聯社檔案照）

2017-12-27 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕FBI破不了！美國史上最大藝術品竊案。波士頓1間博物館13幅畫作1990年遭竊，為找回這些畫作，博物館開出1000萬美元（約3億台幣）的懸賞金額。博物館發言人夏普萊斯（Kathy Sharpless）強調，懸賞的截止期限只到今年為止。

綜合外媒報導，1990年3月18日，伊莎貝拉嘉納藝術博物館（Isabella Stewart Gardner Museum）遭到2名竊賊闖入，他們扮成警察，並向執勤的保全們說明，為確認博物館內有無騷動，請求讓他們進入，而保全們未遵守規定，使竊賊們有機可趁，他們遭竊賊銬上手銬並關在地下室。

隨後竊賊們偷走13幅畫作，其中畫家包括竇加（Degas）、馬奈（Manet）、林布蘭特（Rembrandt）和維梅爾（Vermeer）的作品，13件作品價值共高達5億美元（近150億台幣），當中包括林布蘭特著名的海景畫作「特加利海風暴中的基督（Christ in the Storm on the Sea of Galilee）」，及估價超過2億美元，17世紀荷蘭畫家維梅爾的畫作「音樂會（The Concert）」。

聯邦調查局（FBI）介入調查案件，並在2015年告訴美聯社，2名涉案嫌犯已經過世。調查人員認為，失竊的畫作可能流到費城及康乃狄克州。

對畫作失竊一事，伊莎貝拉嘉納藝術博物館曾提供500萬美元（近1.5億新台幣）的懸賞金額，並在去年5月把懸賞金額調高至1000萬美元，截止日期為今年12月31日。博物館發言人夏普萊斯相信，提高懸賞獎金，有助尋回失竊的畫作。