美國史上最大藝術品竊案 懸賞3億年底到期

館方懸賞3億台幣的高額獎金,等待失竊的畫作回來。(美聯社檔案照)

2017-12-27 00:21

〔即時新聞/綜合報導〕FBI破不了!美國史上最大藝術品竊案。波士頓1間博物館13幅畫作1990年遭竊,為找回這些畫作,博物館開出1000萬美元(約3億台幣)的懸賞金額。博物館發言人夏普萊斯(Kathy Sharpless)強調,懸賞的截止期限只到今年為止。

綜合外媒報導,1990年3月18日,伊莎貝拉嘉納藝術博物館(Isabella Stewart Gardner Museum)遭到2名竊賊闖入,他們扮成警察,並向執勤的保全們說明,為確認博物館內有無騷動,請求讓他們進入,而保全們未遵守規定,使竊賊們有機可趁,他們遭竊賊銬上手銬並關在地下室。

隨後竊賊們偷走13幅畫作,其中畫家包括竇加(Degas)、馬奈(Manet)、林布蘭特(Rembrandt)和維梅爾(Vermeer)的作品,13件作品價值共高達5億美元(近150億台幣),當中包括林布蘭特著名的海景畫作「特加利海風暴中的基督(Christ in the Storm on the Sea of Galilee)」,及估價超過2億美元,17世紀荷蘭畫家維梅爾的畫作「音樂會(The Concert)」。

聯邦調查局(FBI)介入調查案件,並在2015年告訴美聯社,2名涉案嫌犯已經過世。調查人員認為,失竊的畫作可能流到費城及康乃狄克州。

對畫作失竊一事,伊莎貝拉嘉納藝術博物館曾提供500萬美元(近1.5億新台幣)的懸賞金額,並在去年5月把懸賞金額調高至1000萬美元,截止日期為今年12月31日。博物館發言人夏普萊斯相信,提高懸賞獎金,有助尋回失竊的畫作。