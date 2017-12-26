毛誕日籲「記住蘇聯解體」 強國小編被停職了

今天是中共已故領導人毛澤東124歲冥誕。（法新社）

2017-12-26 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕今天是中共已故領導人毛澤東124歲冥誕，中國河南省文明辦官方微博卻出了一則不談毛誕、大談蘇聯政權倒台日的發文，稱「一個龐大的烏托邦帝國徹底崩潰、垮台，這才是值得人類歷史記住的」。雖然有不少網友大讚小編「有良心」、說了實話，但這篇發文隨即被官媒痛批，小編也被停職了。

香港媒體報導，河南文明辦這篇「歷史上的今天」發文指出，12月26日是蘇聯解體日，「這一天，某一個個人出生來到這個世界，也許是微不足道的小事，而一個龐大的烏托邦帝國徹底崩潰、垮台，這才是值得人類歷史記住的」。

發文被指暗諷毛澤東和中共政權，引來不少中國網友抨擊，「侮辱領袖，還幻想中國變蘇聯」、「簡直是對偉人的污辱」，《人民日報》歐洲版官方微博也痛批，「這是唱得哪一齣？」、「19大剛過，某些部門思想上就鬆懈了嗎？」

但也有不少網友稱讚，「那個小編真正體現了真正的文明！」、「真正的文明理應如此，你說了實話！」，還有網友建議今天定為「文革紀念日」，以此紀念文革時期被迫害的民眾。

這篇發文之後已被撤除，官方微博也發出道歉聲明，稱值班小編已被停職，將對有關當事人嚴肅究責，確保今後不再發生類似事件。