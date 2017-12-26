這袋尿為什麼是綠色的？ 引發醫界討論

2017-12-26 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕許多醫療機構會視情況，對病患的尿液進行分析，以了解病況，但現在有一名外國病患的尿液引起醫界討論，原因是病患所排出的尿液竟然是綠色的，醫師們紛紛提供相關解釋。

根據《每日郵報》報導，該照片由外國護理師分享至醫學討論網站「圖1」引發討論，有醫師指出健康的尿液是蒼白的稻草色，綠色尿液的產生原因可能為良性或惡性的，伯明罕伊莉莎白女王醫院（queen elizabeth hospital）泌尿外科顧問理查德·維尼（Richard Viney）認為，有些人的基因天生缺乏分解植物顏色的功能，吃下蘆筍後就可能產生這種現象。

維尼指出，其他的解釋原因還包括實用食物色素，或是吃下含酚化合物的化學藥物，這些藥物包括可用於治療胃灼熱的西咪替丁、治療抑鬱症的阿米替林，以及一種稱為鹽酸異丙嗪的抗組織胺藥，這些藥物中的酚會被分解成綠色的化合物，出現在尿液中。

維尼提到，假單胞菌屬中的菌種感染泌尿系統，也會使病患排出綠尿，但照片中的綠尿是透過導尿管輸引到尿袋中，代表該名病人可能剛經歷完重大手術，維尼認為，醫師在進行重大手術時，有時會使用一種叫做亞甲藍的染料，使病患的某些體液和組織更容易被看到。

維尼說，有些罹患嚴重心臟病患者，其血管在經歷手術後遭感染，產生血管過度擴張、血壓下降的現象，因此醫師會使用腎上腺素改善此情形，若腎上腺素無效，醫師就會使用亞甲藍，讓擴張的血管收縮，亞甲藍的藍色混合尿液的黃色，就會變成綠色；而PO照的護理師指出，排出綠尿的病患的確被有被主治醫師施用亞甲藍。