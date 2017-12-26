浣熊入屋攻擊女嬰 募資搬家4天善款逾70萬

北美的浣熊大多居住在森林中，不少也會棲息在都市裡。（圖擷自維基）

2017-12-26 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國費城1間公寓大樓，日前被1隻浣熊入侵，並攻擊4個月大的女嬰布萊克（Journi Black），讓她深受重傷。女嬰母親羅傑斯（Ashley Rodgers）為籌遷居安全新家經費，上網募資不到4天內，獲得善款2萬3775美元（約71萬1000新台幣），讓羅傑斯一家十分高興，也感謝愛心人士的捐款。

綜合外媒報導，羅傑斯12月20日幫6歲兒子洗澡時，女嬰布萊克正在床上睡覺，突然羅傑斯聽到怪聲，急忙衝出浴室，並看到1隻浣熊跑下樓梯。她來到布萊克身旁，見她滿臉多處抓痕，鮮血直流。隨後立即送醫，布萊克的傷口縫65針，醫生診斷她恢復需要1年的時間。

布萊克遭到浣熊攻擊事件，經媒體大肆報導，引起外界注意，羅傑斯決定在募資網站（GoFundMe）募資新住處的經費，從12月22日設立不到4天，吸引712人捐贈達2萬3775美金的善款（截至台灣當地時間12月26日晚間10點02分），遠遠超過目標金額2000美元，目前善款金額仍持續上升中。

除此之外，美國正值耶誕節假期，羅傑斯也收到許多善心人士的禮物。而羅傑斯也在募資網頁上感謝大家的善心，也更新近況，「謝謝你們讓布萊克有個特別的耶誕節！」、「祝福你們！耶誕節快樂！」。