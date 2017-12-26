男女不平等！突尼西亞高中女生拒穿制服抗議歧視

突尼西亞高中女生拒穿制服上學，要求「終止歧視」。（法新社）

2017-12-26 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕性別歧視！突尼西亞規定高中女生須穿著制服上學，男生卻可以愛怎麼穿就怎麼穿，引發高中女生憤怒，遂發起「我不要穿制服」運動。

據每日郵報報導，位於突尼西亞北部比塞大的公立明星學校，要求女學生簽署僅穿著制服上學的規定，並於一堂有關人體的哲學課中提醒高年級女學生，未穿著制服將不允許上學。

這項不公平的規定，引發眾多女學生於社群網站上宣洩不滿，並於幾天後穿上白色T恤以示抗議，要求「終止歧視」，甚至更有男同學出面聲援響應，但校方對此並未做出任何回應。

發起反對穿制服的高中學生特別抗拒學校的「偽善」，認為「他們在學校教我們男女平等，實際上卻是說一套、做一套。」

女權團體突尼西亞民主婦女協會會長潔米亞（Monia Ben Jemia）對於此項規定也不予苟同，認為已經完全扭曲突尼西亞在2014年修改的新憲法，明定男性與女性具有平等地位。比塞大的地方教育專員Nabil Smadhi也認為現在正是透過全國性對話，來解決這項問題的時刻。

突尼西亞規定，小學及中學生不分男女都要穿海軍藍制服，但高中階段卻只強制女生穿，這項頗具爭議的議題已在當地爭論多年。