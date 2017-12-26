太空人也過耶誕？ NASA：僅需與家人熱線、拆禮物

國際太空站上的平安夜，照片中5名太空人正一同觀看電影。（圖取自范德海推特 twitter.com/Astro_Sabot）

2017-12-26 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕12月25日耶誕節對很多人來說，無非包含拆禮物、吃大餐或家庭聚會，但遠在距離地球250英里（約402公里）的國際太空站，太空人要怎麼度過他們的耶誕節？美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，3名目前在國際太空站的美籍太空人耶誕也有休假，當天不需進行研究或實驗，他們的任務是和家人聊天，以及拆禮物。

綜合外媒報導，這3名太空人分別為阿卡巴（Joe Acaba）、范德海（Mark Vande Hei）和丁格爾（Scott Tingle），他們在國際太空站上與第54探險任務其餘成員放鬆度過佳節。這些任務成員來自不同國家，包含俄羅斯籍的希卡普羅夫（Anton Shkaplerov）、米塞金（Alexander Misurkin），及日本籍太空人金井宣茂。

范德海在個人推特上貼出2張照片，一張是在24日平安夜，5名太空人在國際太空站欣賞電影；另一張是耶誕節當天，他面帶笑容、頭戴耶誕老人帽，漂浮在一些裝滿禮物的襪子下。

NASA發言人胡歐（Dan Huot）表示，耶誕節休假時，太空人不須做任何科學實驗或測試，他們當天的任務包括和家人熱線，以及享用特別的餐點。

至於禮物如何送上遙遠的國際太空站，如果是耶誕老人親自送禮，得在真空中的環境中以每小時1萬7500英里（約2萬8100公里）的高速驅策馴鹿才能到達。所幸有天鵝號（Cygnus）太空貨船，上月才抵達太空站，也為太空人們帶來家人的溫暖與禮物。