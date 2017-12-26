東歐驚見神秘水母狀藍光團飛升 壟罩夜空超駭人

奧地利26日清晨，遠方地平線上突然出現一團淡藍色光點，向天空飛昇。（圖擷自「Gerald Reczek」臉書）

2017-12-26 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕東歐當地時間26日清晨，遠方地平線上突然出現一團淡藍色光點，向天空飛升，然後光團籠罩整片天空後逐漸消散，歷時將近15分鐘，目擊民眾紛紛拿手機拍下，發文詢問怎麼回事。

一名奧地利網友「Gerald Reczek」在臉書表示，今天清晨4點多，他開門要讓狗進屋時，赫然發現遠方出現一抹水母狀的淡藍色光團，向天際飛升，光團籠罩整片天空後逐漸消散，他趕緊拍下這奇景上網詢問這是什麼狀況，引發網友議論，除了奧地利外，匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞的網友也紛紛回應有目擊到這神秘光團。

有網友猜測是不是外星飛碟作祟，也有人憂心是核彈發射，更有網友應景說是耶誕老人；有氣象單位指出，這不是一個自然的天候現象，認為可能是一個正在大氣層內飛行的火箭所產生的光圈，日前南加州也出現類似情形，但真正的原因仍未查明。

美國南加州當地時間22日晚上，天空中突然出現白色光點，以特殊的樣態緩慢移動，歷時將近2分鐘，引發民眾騷動，這神秘的飛行物體其實是太空探索技術公司Space X發射的獵鷹九號（Falcon 9）火箭載著10顆衛星升空所產生的光影。

這團淡藍色光圈，向天空飛昇，然後光籠罩整片天空後逐漸消散，歷時將近15分鐘。（圖擷自「Gerald Reczek」臉書）