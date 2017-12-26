俄情侶玩高空彈跳 7層樓躍下狠摔結冰河面

由於繩子太長，兩個人狠狠摔在結冰的河面上，緊急送醫急救後救回一命，但傷勢嚴重仍在觀察中。（圖翻攝自影片）

2017-12-26 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕高空彈跳是許多人都想嘗試的刺激活動，但若不幸遇到不安全的活動業者則可能發生憾事。俄羅斯唐斯克區（Tomsk）一對年輕情侶於冰雪中玩雙人高空彈跳，想不到竟然因為繩子太長，兩個人狠狠摔在結冰的河面上，緊急送醫急救後救回一命，但傷勢嚴重仍在觀察中。

綜合媒體報導，這對情侶週日前往賽維斯克鎮的唐姆河橋上玩雙人高空彈跳，兩人離地7層樓高，跳下去之前相當緊張。而工作人員鬆開繩子後，擺盪下去的這對情侶興奮大叫，想不到因為繩子太長，兩個人以高速直接撞擊結冰的河面，工作人員見狀連忙趕到兩人身旁，發現這對情侶已失去意識。

這段影片也被上傳到網路上，也引來輿論撻伐。影片中可以看到事發後工作人員相當震驚，其中1名教練還對同事怒吼：「我已經問過你繩子調整好了沒有，你搞什麼！」

報導指出，受傷的情侶立即被送往醫院急救，雖然病情穩定但需觀察。而當局也開始針對業者進行調查，該公司自2014年起提供高空彈跳的活動，以「刺激浪漫」打廣告，因此吸引了不少情侶前來挑戰，高空彈跳一次收費250盧布（約新台幣128.5元），至今已有超過5千人參加。