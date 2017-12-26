躲過戰火卻不敵寒冬 敘國難童感冒隔天就走了...

收容超過1萬7千名敘利亞難民的「Ain Issa」難民營遭遇寒冬，夜間氣溫降至攝氏4度。（法新社）

2017-12-26 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕從2011年初內戰爆發至今，敘利亞大小戰事不斷，數以百萬計的難民因而流離失所，幸運抵達難民營的兒童，卻只能躲在簡陋的塑膠帳篷中試圖撐過寒冬，由於難民營生存資源極度貧乏，就連小小的感冒也可能令人喪命。

根據《法新社》報導，35歲的敘利亞婦人阿盧什（Khadija Alloush）帶著5個孩子從飽受戰火蹂躪的拉卡（Raqa）逃出，成功抵達距離戰區50公里外的「Ain Issa」難民營，然而，等著她的卻是比戰事更加無情的寒冬，而她擁有的資源卻少得可憐。

凜冬漸至，「Ain Issa」難民營當地夜間低溫驟降至攝氏4度，讓沒有暖氣、毯子及禦寒衣物的難民們，只能窩在單薄的塑膠帳篷裡抵擋寒風。由於該處醫療水準低下，就連常見的疾病也可能致命，導致這些難民們的處境更加艱困。

報導指出，阿盧什的7歲兒子就在染上感冒後隔日不幸身亡，當被記者問及此事時，她仍傷心不已，「他（指亡兒）咳嗽了一個晚上，還發起高燒」她哭著說，「沒想到第2天就死了」。接受訪問同時，阿盧什不忘將其餘的4個兒女拉近身旁，並禱告說，「願主保佑我們度過寒冬」。

「Ain Issa」難民營目前共收容了超過1萬7千位難民，多數人擠在2550個簡陋帳篷中，生活條件極差，報導稱，上述阿盧什的案例僅是冰山一角，至少有超過一半的難民目前居住的帳篷不足以遮蔽寒風，聯合國的報告亦證實，當地並沒有足夠的藥物及診療單位，來撐過當地日益凜冽的嚴冬。