台日友好！ 日本民調：近7成日人對台灣有親近感

民調結果顯示，有近7成的日本人對台灣人有親近感，半數以上民眾認為台灣人可信賴，更認為「台日關係將來會有發展」。（資料圖，中央社）

2017-12-26 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕台北駐日經濟文化代表處委託日本「一般社團法人中央調查社」進行民意調查，民調隨機抽樣1000名20到89歲的日本民眾，針對日本人對台觀感進行回答。結果顯示，有近7成的日本人對台灣人有親近感，半數以上民眾認為台灣人可信賴，更認為「台日關係將來會有發展」。

綜合媒體報導，民調結果指出，有51.7%受訪者認為台灣為「亞洲地區最親近國家」，有69%受訪者對台灣有「親近感」，眾多原因之中，有76.8%的受訪者認為「台灣人親切、友好」，46.1%民眾認為「雙方交流歷史悠久」、31.3%民眾則指出「東日本大地震時對日本支援」，另外，民調中有69.2%的受訪者知悉台日面對天災與重大事故時會互相援助。

民調也指出，有57.9%受訪者認為台灣「可信賴」，之中更有8.8%的人認為「非常可信賴」。至於對台灣人感到信任的理由，有57%的受訪者認為台灣「對日本友好」，45.9%受訪者認為台日「共享自由民主等價值觀」，43.9%則是指出台灣是「和平國家」。除此之外，67%受訪者認為目前台日關係良好，更有52.3%受訪者認為「台日關係將來會有發展」。

旅遊方面，有53%的受訪者表示，想去台灣玩，其中20歲至29歲的受訪者則有65.6%表示想去台灣，日本年輕人想來台旅遊的比率高於其他年齡層。