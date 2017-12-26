北韓又要射？ 韓媒：發射人造衛星與導彈無異

北韓過去一年內頻頻試射，使朝鮮半島緊張情勢升溫，聯合國安理會也持續祭出制裁。（法新社資料照）

2017-12-26 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕面對北韓近期多次射彈挑釁，聯合國安理會22日通過新決議案，對北韓祭出至今為止最嚴厲的制裁，然而有韓媒今天報導，稱北韓近期秘密準備發射火箭，不過這次發射的不是飛彈，而是人造（偵查）衛星。

根據南韓《中央日報》報導，南韓政府高層人士昨（25日）表示，根據韓國軍方及情報機構的諜報，北韓已計畫準備發射人造衛星，並取名為「光明星-5號」，消息人士指出，北韓計畫發射的衛星搭載攝影、通信裝備，屬偵查性質的人造衛星。

無獨有偶地，北韓官媒《勞動新聞》在昨天發布的一篇文章中再度主張「和平開發宇宙是主權國家的合法權利」，這已是北韓本月第3度透過新聞提及「宇宙開發」。

不過，雖然這次北韓計畫發射的不是飛彈之類的武器發射體，但聯合國安理會其實早已於2006年7月第1675號決議案中規定禁止北韓使用彈道導彈技術的發射體，其中就包括人造衛星。

由於發射衛星就要發射遠程火箭，在技術上與導彈發射試驗幾乎沒有分別，消息人士指出，北韓這次發射衛星的計畫再度違反聯合國祭出的禁令，使區域緊張情勢升高外，還對周邊國家造成安全威脅。