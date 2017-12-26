耶誕老人是誰他們不知 脫北者：在北韓過耶誕你會死

脫北者表示，在北韓慶祝耶誕節，可能會被抓去坐牢、嚴刑拷打，甚至是被判處死刑。（法新社）

2017-12-26 13:19

〔即時新聞／綜合報導〕12月25日是耶誕節，全球各地都有慶祝耶誕節的活動，不過令人好奇的是，「北韓」也會慶祝耶誕節嗎？一名31歲的脫北者接受外媒訪問指出，北韓人民不知道耶穌基督是誰，也不知道上帝是誰，因為金氏家族就是他們的「上帝」，而在北韓慶祝耶誕節，可能會被抓去坐牢、嚴刑拷打，甚至是被判處死刑。

31歲的脫北者康智閔（Kang Jimin，音譯）接受英國《獨立報》專訪時指出，當時在北韓生活時根本不知道耶誕節是什麼，但奇怪的是，在平壤可以找到裝著燈飾的「耶誕樹」，而且是全年都有，但是北韓人民不知道背後所代表的「節日意涵」。

康智閔強調，在2014年時，南韓曾在耶誕節時點亮一座距離邊界僅3公里的高塔，北韓當局就威脅要攻擊高塔，原因是這高塔可能會被附近的北韓人民看見，懷疑是南韓用來進行心理戰的手段。

康智閔表示，北韓官方控制著所有媒體及網路，以前住在北韓的時候，完全不認識任何基督徒，大家也都不知道基督教的概念，不過自1996年之後，許多脫北者和中國的牧師接觸後，秘密返回北韓傳教。不過康智閔強調：「曾經有一戶信仰基督教的家庭，全家被警察逮捕，隨後更被殺死，連年僅7歲和10歲的小孩，當局也不放過」