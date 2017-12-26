中國維權人士吳淦 被判顛覆國家罪入獄8年

中國維權人士吳淦，因為「煽動顛覆國家政權罪」被判8年有期徒刑，剝奪政治權利5年。（圖擷自微博）

2017-12-26 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國維權人士吳淦，於2015年中國大舉逮捕維權律師、活動人士的「709大抓捕」之前，已在當年5月因為「尋釁滋事」遭到拘留，他今天被天津第二中級人民法院，以「煽動顛覆國家政權罪」判處8年有期徒刑，剝奪政治權利5年。

法院於一審公開宣判聲明稿中指出，吳淦因為對中國現行政治制度不滿，逐漸產生顛覆國家政權的思想，並用網路散布大量言論，攻擊中國政權和憲法所訂立的國家制度。此外，還勾結其他非法宗教人員、少數律師等人，在公共場所起哄鬧事，同時抹黑國家機關，實施了一系列顛覆國家政權的犯罪活動。

據《BBC中文網》報導，吳淦的代表律師葛永喜指出，吳淦出庭聽完判決後，當場表達「謝意」，直呼「感謝貴黨授予我這個崇高榮譽，我將不忘初心，擼起袖子加油幹」。葛永喜透露，吳淦接受判決結果，不過還是會上訴。

葛永喜表示，這次重判8年，應該與吳淦堅持不認罪有關，因為共產黨要求犯人一定要照當局的意思認罪，才能取得輕判結果，像吳淦這種否認到底的態度，肯定被重判，但8年也超出了他們對此案的預期。