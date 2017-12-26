「上帝是女人！」上空女權主義者耶誕節搶梵諦岡耶穌像

一名女權團體「費曼」的成員上空闖入梵蒂岡聖彼得廣場中的耶穌誕生佈景，並高喊「上帝是女人！」。（路透社）

2017-12-26 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕在教宗方濟各於梵蒂岡聖彼得廣場發表耶誕文告前，一名女權團體「費曼」成員上空闖入廣場中的耶穌誕生佈景，並高喊「上帝是女人！」，被警方阻止後扣留。

綜合報導，一名上空的烏克蘭女權組織「費曼」成員，本週一（25日）試圖從聖彼得廣場的耶穌誕生佈景中，奪取一尊嬰兒耶穌的雕像。《路透社》記者透露，這名女子跳過佈景護欄，衝進耶穌誕生場面的擺設佈景，並同時高喊「神是女人！」，她的背上也畫著同樣的口號。但梵蒂岡憲兵立即阻止這名女性抗議者取走雕像，並將她扣留。事發約在教宗方濟各向聖彼得場上約5萬人發表耶誕文告前2個小時。

據「費曼」官網紀錄，此名抗議者名為維諾葛拉朵娃（Alisa Vinogradova），是一名性別極端分子（sextremist）。 官網對此事件的報導中寫道，搶奪耶穌嬰兒雕像的活動，目的是為了「透過綁架宗教團體的嬰兒象徵，展現女性的生育自主權」。

費曼為烏克蘭的女權抗爭團體，成立於2008年。該團體經常以上空方式抗議性別歧視等相關社會問題。