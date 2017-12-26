2200年前書簡解密！秦始皇下「求仙問藥」令

近期專家解密一批秦朝的書檢時發現，秦始皇當時向全國下達「求仙問藥」的政令，證實當時秦始皇的確對長生藥朝思暮想。（圖取自觀察者網）

2017-12-26 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕現代人對於秦朝的所存史料不多，只知秦始皇不斷追尋使人長生不老的靈藥，而近期專家解密一批秦朝的書檢時發現，秦始皇當時向全國下達「求仙問藥」的政令，這除了證實當時秦始皇的確對長生藥朝思暮想，由於此政令竟能下達到邊陲地區的一級鄉鎮，更展現了秦朝對全國的高度控制能力與超高行政效率。

綜合媒體報導，該批書簡2002年於湖南湘西龍山縣的里耶古城出土，因此以「里耶」命名，總計3.6萬多枚、20多萬字，時間涵蓋西元前222年至西元前208年，涉及政治、軍事、民族、經濟、法律、文化、醫藥等諸多領域的內容。

而湖南省文物考古研究所研究員張春龍指出，這批書簡中有木片上寫著「都鄉黔首毋良藥芳草」、「琅邪獻昆陯五杏藥」。張春龍解釋：「這些都與秦始皇求仙藥相關。大意是一個叫都鄉的鄉鎮沒有公文所求的芳草良藥」、「一個叫琅琊的地方，可能位於今天山東臨沂、青島一帶，獻上了從一座昆侖山上採集的五杏藥。」

專家推測，秦朝時醫學上可能已經有了「官定處方集」，因為書簡中的醫方與漢代出土的馬王堆《五十二病方》、北京大學藏西漢醫簡做比對，發現有許多相似之處。另外，秦簡也證明，當時就已有使用針刺和艾灸療法。

專家指出，秦朝的藥方都是先列出病種，接者在簡述症狀並列出藥的配方，以及其製作方法、服用方法，這可能表示在秦朝的高度集權下，已經出現規範性的國家級處方。另外，秦朝的統治期雖然只有15年，但「求仙問藥」的行政命令竟然能下達到邊陲地區的一級鄉鎮，展現了對地方的高度控制能力，以及極高的行政效率。

《新華社》報導指出，此書簡可被視為「繼兵馬俑後的秦代重要發現」，填補了《史記》、《漢書》對部分秦史無記載的空白，不亞於甲骨文對於商史研究的意義。

由於此政令竟能下達到邊陲地區的一級鄉鎮，更展現了秦朝對全國的高度控制能力與超高行政效率。（圖取自觀察者網）