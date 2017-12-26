聯合國祭最強制裁 北韓：我銘記此仇不共戴天！

亞洲太平洋和平委員會於25日發表聲明，稱美國是「不共戴天之敵」，並恐嚇日本與南韓「做好進墳墓的覺悟」。（資料圖，路透）

2017-12-26 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國安理會22日全體無異議，共同通過制裁北韓的新決議案，也是至今為止最嚴厲的制裁案，針對北韓每年進口的原油與精煉油品訂立嚴苛上限，並限期近10萬名北韓移工在2019年底前返國。對此，所屬北韓朝鮮勞動黨的機關「亞洲太平洋和平委員會」怒嗆：「日本與韓國的終點將會是墳墓」。

據《NHK》報導，亞洲太平洋和平委員會於25日發表聲明，針對主導安理會通過此項決議的美國川普政府，聲明中稱美國是「不共戴天之敵」，接著指名同意制裁案的日本與南韓，「最終目的地將會是戰爭，自己做好進墳墓的覺悟吧」。

不只如此，北韓也痛批其他同意制裁案的國家，更有嘲諷中國與俄羅斯的暗示在。「周邊國家『幻想』同意制裁決議就能換來情勢安定，認為犧牲鄰國就能得到實際利益」、「如果不放棄這種算盤，就只有後悔在等著」。

由於北韓多次發射洲際彈道飛彈（ICBM）與進行核武試驗，各國對北韓不斷提高施壓層級。對此，北韓官方媒體《勞動新聞》於25日稱，洲際彈道飛彈是用來「發射人工衛星」，並稱「任何人都不能干涉的宇宙開發的權利」。