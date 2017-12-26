羨慕！ 澳洲道路舉牌工年薪高達300萬

台灣的交通舉牌工要哭了！澳洲交通管理員，負責在道路上舉牌，年薪高達新台幣300萬元。示意圖。（資料照，記者郭逸攝）

2017-12-26 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲30歲女子道塞特（Amy Dowsett），做著年薪13萬澳元（約新台幣300萬）的工作，而且培訓不到一週就能上班，讓不少朋友急著問她要去哪登記。原來道塞特做的是交通管制員的工作，負責在道路上舉牌引導交通。

據《每日電訊報》報導，在澳洲，護士的年薪約為6.5萬澳元（約新台幣150萬元），警察則是7萬澳元（約新台幣160萬元）。而道塞特的基本時薪為42.25澳元（約新台幣975元），還有每天45澳元（約新台幣1040元）的交通津貼與22澳元（約新台幣510元）的餐飲津貼。

不過，女性做這項工作必須忍受民眾的辱罵和調戲舉動，道塞特認為這些是不可避免的，因為這就是工作的一部分。然而，道塞特還不是最高薪的，澳洲建築林業礦業和能源工會（CFMEU）秘書帕克（Brian Parker）指出，有些交通管制員每年可賺18萬澳元（約新台幣415萬元）。

由於澳洲興起建築業熱潮，特別需要交通管理員管理工地周圍道路，那麼為何這種職業能拿到高薪？帕克說，這些人天天站在戶外，必須忍受各種天氣，以及駕駛的咒罵，這波建築熱潮至少會持續到2021年。