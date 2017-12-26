謝瓜地馬拉遷館 以總理：願主保佑你

2017-12-26 03:12

〔中央社〕以色列總理尼坦雅胡今天以「願主保佑你」的祝福語，感謝瓜地馬拉決定將大使館遷往耶路撒冷。

瓜國總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）24日在臉書正式貼文表示，他在與尼坦雅胡交談後決定，將瓜國使館由特拉維夫（Tel Aviv）遷往耶路撒冷。

這就是說，在有關耶城地位問題的爭議中，莫拉萊斯支持美國的立場。

尼坦雅胡在所屬聯合黨（Likud）派系國會議員召開的每週會議中，以英語說出，「願主保佑你，我的朋友，莫拉萊斯總統。願主保佑我們兩國以色列和瓜地馬拉」。