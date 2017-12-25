英皇室耶誕節禮拜 凱特、梅根首度「同框」

英國皇室成員週一（25日）出席諾福克郡聖瑪麗瑪德蓮娜教堂的耶誕節禮拜，哈利王子的未婚妻梅根．馬克爾（右）也參與其中。（路透）

2017-12-25 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕英國皇室成員週一（25日）出席諾福克郡聖瑪麗瑪德蓮娜教堂（Church of St Mary Magdalene）的耶誕節禮拜，哈利王子的未婚妻梅根．馬克爾（Meghan Markle）也參與其中，教堂外則約有200人從清晨就開始等候皇室到來。

綜合外媒報導，這是第一次有未正式嫁入英國皇室的成員參加耶誕節慶祝活動。梅根手挽著哈利王子，跟著查爾斯王儲、威廉王子和凱特王妃一同走向教堂。英國女王伊莉莎白二世，則身穿一襲紅衣帶領家人進入教堂。

去年，英國女王因「重感冒」缺席耶誕節禮拜，這是她自1988年開始在諾福克郡桑德靈漢宮（Sandringham estate）度耶誕後，首次缺席。

此外，英國當地下午將播放女王預先錄製的耶誕節致詞，回顧2017年的大事，「今年的耶誕節，我想到了倫敦和曼徹斯特，在過去的12個月，面對可怕的襲擊，展現出了強大城市性格。」

女王還讚美丈夫、菲利普親王的支持，並稱讚他「獨特的幽默感」。菲利普親王今秋退出公共活動，但他會繼續參加一些涉及女王的行程。今年也是他們結婚的70週年。

梅根（右2）參加皇室耶誕禮拜，這是第一次有未正式嫁入英國皇室的成員參加耶誕節慶祝活動。（路透）

哈利與梅根將在明年5月大婚。（路透）

威廉與凱特在耶誕禮拜後，問候等候群眾。（路透）

教堂外約有200人從清晨就開始等候皇室到來。（法新社）

梅根手挽著哈利王子，跟著威廉王子和凱特王妃一同走向教堂。（路透）

英國女王伊莉莎白二世，身穿一襲紅衣參加耶誕禮拜。去年，她因「重感冒」缺席。（法新社）