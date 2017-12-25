傳統冰泳慶耶誕 德老人家開心跳入湖中

德國柏林冰泳俱樂部「柏林海豹」（Berliner Seehunde）成員開心跳入奧蘭克湖（Orankesee）中。（路透）

2017-12-25 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕德國柏林冰泳俱樂部「柏林海豹」（Berliner Seehunde）成員們，今天穿著耶誕裝扮開心跳入奧蘭克湖（Orankesee）中玩水，無論男女老少皆不被寒冷天氣所影響，人人臉上綻放著笑容歡慶耶誕。

據《Berliner Morgenpost》報導，「柏林海豹」冰泳俱樂部現在有101位年齡介於12歲至81歲的游泳愛好者，他們熱愛冷水、隨時隨地都想遊個兩趟；成員表示，雖然有時下水的確得花點時間做心理建設，但這項自1980年就有的傳統非常受民眾喜愛，他們會從每年的9月中旬至隔年4月，在早上10點左右就跳入水中。

這項傳統冰泳活動沒有任何競爭性，成員們能自由地出入湖中；上岸後，他們將一起享用溫熱的葡萄酒與自助餐，為美好的一天劃下句點。

12月25日耶誕節，柏林只有10度，湖中想必更冷，但絲毫沒有減少成員們的好興致。（路透）

成員們細心打扮，開心慶祝耶誕。（路透）

成員年齡介於12歲至81歲。（路透）