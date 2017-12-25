活活燒死4幼童！狠心縱火犯引眾怒 入獄遭霸凌

曼徹斯特民眾紛紛點起蠟燭、送上鮮花，為這場慘案致意。（圖翻攝自Sandra Lever Facebook）

2017-12-25 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕英國曼徹斯特（Manchester）這個月11日發生一起蓄意縱火案，奪走4名姐弟的性命，其中最大的孩子只有14歲、最小的更只有3歲；這起悲劇在當地引發軒然大波，而據最新消息指出，犯案的3名年輕嫌犯在獄中遭受嚴重霸凌，他們被潑滾水、還有人被打到手指骨折。

綜合外媒報導，25歲的沃洛（David Worrall）、23歲的波蘭德（Zac Bolland）及20歲的布萊爾莉（Courtney Brierley）全被依謀殺罪名起訴，其中最年長的沃洛更被指控4項謀殺罪、3項謀殺未遂罪及1項蓄意危害性命縱火罪；報導指出，沃洛在HMP Forest Bank監獄中被其他獄友攻擊、打到手指骨折，不得已轉到另一個房間，布萊爾莉則被其他人潑滾水攻擊，目前已轉送至另一間監獄。

消息人士透露，這幾名人神共憤的年輕嫌犯「早在入監前就已被鎖定」，現在他們需要全天候的保護，否則將會受到嚴重攻擊；3人被送到不同的監獄後，每天被關23個小時，只有1小時的時間能夠外出運動、與家人或律師會面，案件將於明年3月開庭審理。

這起縱火案害死了4名姐弟，14歲的黛咪（Demi Pearson）、8歲的布蘭登（Brandon）和7歲的蕾西（Lacie）當場被活活燒死，3歲的莉亞（Lia）則是送醫後不治身亡；他們35歲的媽媽蜜雪兒（Michelle）現仍於加護病房與死神搏鬥。這起讓人心碎的悲劇震驚英國社會，當地民眾紛紛點起蠟燭、送上鮮花，送無辜的小生命最後一程。