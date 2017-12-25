菲律賓風災已230死 越南嚴陣以待疏散百萬人

天秤帶來的暴雨讓菲國南部多地發生洪患和土石流，造成許多民眾失蹤。（法新社）

2017-12-25 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕天主教國家菲律賓近期受到颱風、火災和車禍接連攪局，耶誕佳節心情沉重。颱風「天秤」（Tembin）22日開始侵襲菲國南部，已造成230人死亡。

《路透》報導，天秤帶來的暴雨讓菲國南部多地發生洪患和土石流，造成許多民眾失蹤，截至週一，死亡人數已攀升至230多人。

衛生工作人員Arturo Simbajon說，在民答那峨島的三寶顏半島，沿海漁村阿努干（Anungan）幾乎滅村，被水流沖向大海的漂流木、巨石和泥土遍布村莊，「只剩清真寺還屹立不搖」，「民眾都在注意海浪，沒想到洪水從後方出現」。

該地區災難局局長Manuel Luis Ochotorena說，他預計死亡人數會繼續攀升，「三寶顏半島有許多地區仍沒有電力、斷訊，有些城鎮因橋梁坍塌、洪水和土石流，對外交通中斷。」

天秤颱風預計周一晚間登陸越南，越南中央預防自然災害指導委員會稱，已將7.4萬人從易受災地區轉移至安全地帶，15個省市已準備好轉移100多萬人。

越南政府也要求油井和船隻做好防護措施，並警告約6.2萬艘捕魚船不要冒險出海。越南南部商業中心胡志明市週一下令學校停課，嚴加防備颱風來襲。