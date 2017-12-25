NORAD:耶誕老人抵夏威夷 送出逾70億份禮物

在台灣時間近晚間6點半，耶誕老人已送出超過70億份禮物，且抵達了夏威夷，前往下一站巴美拉環礁。（圖擷取自NORAD）

2017-12-25 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕今天是一年一度的耶誕節，耶誕老人也馬不停蹄的在世界各地發送禮物，根據北美航太防衛司令部耶誕老人追蹤網站的資料，在台灣時間近晚間6點半，耶誕老人已送出超過70億份禮物，且抵達了夏威夷，目前正在前往下一站巴美拉環礁（Palmyra Atoll）的路途上。

川普夫婦當接線生 報耶誕老人行蹤

綜合媒體報導，今年美國總統川普（Donald Trump）也參與了這項傳統活動，他和妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）在佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago）擔任接線生。

有一名小男孩希望耶誕老人能幫助他的奶奶，接到電話的川普回說：「你願望是想讓你的奶奶出院嗎？這聽起來棒極了，比起要求一些玩具或什麼的更棒，難道不是嗎？」川普並向小男孩保證他奶奶會好起來的。另外，有一名小孩詢問梅蘭妮亞：「妳追蹤耶誕老人嗎？妳知道他現在在哪嗎？」梅蘭妮亞則向對方保證耶誕老人絕對會來：「只要你去睡覺，耶誕老人就會出現囉。」

從1955年開始，北美航太防衛司令部（NORAD）便提供耶誕老人追蹤器，讓大人小孩們關注耶誕老人的旅程。當年美國科羅拉多州一間公司在報紙上刊登廣告，鼓勵孩子給耶誕老人打電話，可是廣告上的號碼誤植成美國「本土防空司令部」（CADC，NORAD前身）的指揮熱線。當時負責的舒普上校（Harry Shoup）便在耶誕節前夕接到一通6歲小男孩許願電話，他原本以為是惡作劇，之後才理解到這是個誤會，怕小孩失望的他，於是命令部下在雷達上查看耶誕老人的可能位置，並向孩子們報告，最後演變成了傳統。

即使之後美國和加拿大將2國的防空軍事機構合併成北美航太防衛司令部，也沒有將此傳統給取消，時至今日，每逢耶誕節前夕，北美航太防衛司令部仍開放全球的大小朋友打電話或是上網查詢耶誕老人的行蹤。

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耶誕老人追蹤網站