希特勒「御用」大賓士將拍賣 估價高達2億

德國納粹領導人希特勒用來閱兵的「御用」汽車明年初在美國拍賣。（圖取自《德國之聲》）

2017-12-25 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國「世界拍賣行（Worldwide Auctioneers）」，計畫在明年初拍賣德國納粹領導人希特勒用來閱兵的「御用」汽車，這輛修復後的賓士車估價高達700萬美元（約2.1億新台幣）。

《德國之聲》報導，這輛賓士K700K敞篷車被拍賣行標榜為「有史以來出現在公開拍賣會上的最具歷史意義汽車」，拍賣行指出，這輛車是完全按照希特勒和當時衝鋒隊軍官肯普卡（Erich Kempka）的要求所製造的產品。肯普卡自1934年起擔任希特勒的首席司機。1939年至1943年，這輛車載著希特勒出席閱兵式及其他重要場合。

二戰後，這輛車被繳獲，供駐紮法國的美國軍警使用，之後，民眾在比利時一處運河中找到這輛「大賓士」，在維修後被運到美國。它曾被捐給美國海外作戰退伍軍人協會的一個分支機構，並曾參加過美國多次閱兵式。

拍賣行負責人艾根（Rod Egan）表示，撇除它的「出身」，僅討論汽車設計、機械工程和構造，這輛「超級賓士」堪稱是世界最偉大的成就。該車包刮擋風玻璃在內的部分車身採取防彈設計，配備一台馬力強大的7.7升八缸引擎。拍賣行表示，這輛車最高時速可達160公里，作為一款1930年代的產品，這相當驚人。

這輛希特勒「御用」汽車預計明年1月17日拍賣，拍賣行將捐出最終售價的10%，用來教導民眾瞭解猶太人大屠殺如何發生，為何發生，以及怎樣避免類似災難再度重演。