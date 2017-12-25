新疆維權人士妻子 攜2歲兒逃至美國

新疆基督徒維權人士張海濤的妻子李愛傑在中國當局的惡意打壓下，決定攜帶2歲的兒子逃離中國，在外界的協助下已順利抵達美國。（圖擷取自李愛杰推特）

2017-12-25 15:05

〔即時新聞／綜合報導〕新疆基督徒維權人士張海濤於2016年遭中國以「煽動顛覆國家罪」、「為境外提供情報罪」判處19年有期徒刑，而他的妻子李愛傑在各方的援助下，成功攜帶兒子逃離中國，並於當地時間12月23日深夜抵達美國。

綜合媒體報導，張海濤在入獄後，他的妻子李愛傑曾數度對外公開求援，卻也引來中國官員的不滿，李愛傑因此承受巨大的壓力，甚至還遭到家人毆打、要脅離婚，爲此，她決定帶著自己2歲的兒子李目田逃離中國。

承擔此次人到救援任務的「對華援助協會」主席傅希秋牧師表示，在逃離的過程中，他們得益於國內外朋友的幫助，也特別感謝美國總統川普和他的外交團隊敢作敢為，願擔負起道義救援責任，「美國國務院的外交官以及美國駐亞洲多國使領館非常積極參與援助，向李愛傑母子伸出救援之手。」。

對華援助協會強調，將為李愛傑母子在德州的安頓提供必要的協助，並將一如既往地關注張海濤在新疆監獄的狀況，繼續追蹤、揭露新疆維吾爾自治區政府侵犯人權的錯誤行為，對華援助協會也呼續新疆當局及辦案人員放棄錯誤的判決，儘快釋放因言論獲罪的張海濤，使他早日與家人團聚。