搶救婚姻 中國33種勸退「小三」的辦法

根據「BBC中文網」報導，這幾年專門對付婚外情的婚姻醫院和「小三」勸退公司在中國生意火爆。（圖擷取自網路）

2017-12-25 14:12

〔記者鍾麗華／綜合報導〕根據「BBC中文網」報導，這幾年專門對付婚外情的婚姻醫院和「小三」勸退公司在中國生意火爆。這種新興產業主要幫助那些丈夫有婚外情的妻子們討回公道和老公。這種公司也被稱作「小三勸退公司」，其工作人員被叫做「小三勸退師」。使用這種服務的顧客不惜花大把金錢趕走第三者。

BBC中文網報導，上海維情婚姻醫院小有名氣，他們勸退「小三」相當有一套。一位匿名女性受訪者就在這家婚姻醫院花了數千美金，但她覺得這錢花得值，因為她不想跟老公離婚。

據報導，李明和舒心所開這家婚姻醫院已有17年，共接待了100多萬顧客。舒心表示，「我們有33種勸退小三的辦法。」

舒心說，婚姻會碰到各種問題，其中之一就是婚外情。一旦發生這種事，對家庭和社會的穩定都不好。她介紹了該機構4種對付「小三」的主要技巧：說服「小三」與別人相愛；請求移情別戀老公的上司幫忙，例如把老公調往不同的城市；請父母和朋友干預；找到出軌老公最不好的缺點以及一些可怕的遺傳病嚇唬其情人。而另外的29種辦法，舒心則表示是「商業秘密」。

BBC指，其實網上不難找到各種對付「小三」的手段，包括使用威脅、利誘、賄賂種種手段。維情婚姻醫院則表示，不會使用任何非法手段。