「習家軍」太愚蠢影響政權？ 外媒：習近平走錯方向

2017-12-25 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕今年中國領導人習近平在19大時宣布，要帶領中國在2020年之前變為小康社會，以建構具備中國特色的社會主義。但近日據《自由亞洲電台》報導，習近平作為19大權力鬥爭的大贏家，應是萬萬沒有想到，他會在19大剛結束就遭遇「滑鐵盧」，更直指「習家軍」所指揮強制低端人口、拆建築招牌、煤改氣等政策，所遭致的怨氣已延燒到習政權本身。

該報導以「十九大才落幕，『中國模式』就破產，習近平走錯了路」作為標題， 開頭就提及蔡奇為首的「習家軍」，因新官上任三把火，大規模實施三大政策，包括強制驅逐低端人口、拆卸建築物招牌與實施「煤改氣」，批評「三把火都是損招、臭棋、敗局，三把火都燒到了習政權本身」，最後因為民怨、輿論的壓力之下，「三把火被迫收手，三大措施暫停，中途而廢。」；不僅如此，甚至說「習家軍太愚蠢」 。

特別提到於國際間，「澳洲、紐西蘭、加拿大、德國等國，皆指控中共「滲透」這些國家，干涉他國內政、損害他國主權。中共不僅不反躬自省，反而惡言相向，反咬一口。」，近期邀請韓國總統文在寅訪問中國，「卻故意以低規格和冷遇待之，中方保安甚至對韓國記者，大打出手。國家形象惡劣至此！」

報導表示，「18大後，習近平為權力鬥爭的因素，不得不依靠『黨機器』以打貪，選擇性反腐。」，19大之後，中國再次面臨兩條道路抉擇：獨裁？還是民主？如「習近平新時代中國特色社會主義道路」，即為將一黨專政進行到底，那這條道路，無論是王滬寧所設計，或被習近平迷信的，都只有一個結論：「此路不通」，最後強調「習近平走錯了方向，習近平走錯了路。」