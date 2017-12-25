中製大型兩棲飛機試飛成功 恐成解放軍掌控南海利器

中國自主研製水陸兩棲飛機AG600「鯤龍」昨首飛成功，如正式服役將讓解放軍具備在第一島鏈的遠洋快速支援能力，成中國掌控南海的一大利器。（路透）

2017-12-25 12:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國自主研製水陸兩棲飛機AG600「鯤龍」昨（24日）在廣東珠海機場首飛成功，接下來還要測試水上起降能力，如正式服役，除用於救援救災外，也讓解放軍具備在第一島鏈的遠洋快速支援能力，成中國掌控南海的一大利器。

綜合中國媒體報導，由中國航空工業集團研製的AG600昨於廣東珠海機場試飛，在跑道上僅用了不到200公尺就起飛成功，並於空中飛行64分鐘後著陸，在陸地首飛成功後，AG600未來還要進行水上起降測試，由於水上飛機陸地起飛距離一般要超過水上起飛距離，顯示其具備優良的短距起飛能力。

AG600今天首飛成功後，成為繼運輸機「運20」、客機「C919」之後，中國製的第3架大型飛機，許多媒體都稱AG600為全球最大的水陸兩棲飛機，但根據資料顯示，AG600機長37公尺、翼展38.8公尺、載重53.5噸，都遜於前蘇聯所研製的「A-40飛艇（Be-42）」，並非全球最大的水陸兩棲飛機。（「A-40飛艇」機長43.84公尺、翼展41.62公尺、載重86噸）

AG600擁有4500公里的最大航程，能夠一次搭載最多50人急赴數千公里之外的島嶼支援，其水面起降抗浪高度達到2公尺，能夠應付小浪浪級，只要水域面積1500公尺、寬200公尺、深2.5公尺即可起降。

報導指出，AG600的服役，將使解放軍首次具備了可以在5小時內快速抵達第一島鏈的任何地點，未來將佈署於南沙群島，若以永暑為基地，AG600航程能覆蓋整片南海，成為中國爭奪南海的一大利器。