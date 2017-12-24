加泰獨派勢力贏得大選 前主席想回家續掌權

2017-12-24 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕加泰隆尼亞獨派政黨在21日議會大選中再度贏得多數。於比利時接受政治庇護的前自治區主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）昨（23日）公開呼籲，希望馬德里政府讓他回去參加明年1月23日的議會開議。

綜合外媒報導，雖獨派政黨在議會共135個席次中斬獲70席，現在仍不清楚許多正在流亡或坐牢的獨派領袖是否有機會回歸政壇；普伊格蒙特公開呼籲，希望馬德里政府允許他回去加泰自治區參加2018年1月的議會開議，他接受《路透》採訪時表示：「我想趕快回去加泰隆尼亞，甚至此刻就想回家；這對西班牙來說是個好消息。」

3個獨派政黨中，普伊格蒙特所屬的「加泰隆尼亞團結黨」（JxCat）獲最多席次，使他有機會再度重任自治區主席；普伊格蒙特強調：「我是這個區域政府的主席。如果西班牙尊重（議會）選舉結果，我也會在未來繼續擔任主席；而如果我不被允許，那代表西班牙的民主制度出了很嚴重的問題。」

普伊格蒙特也曾於22日表示想與西班牙總理拉霍伊（Mariano Rajoy）談談，卻被以「要談也不是和你、而是和加泰最新的領導人」婉拒。拉霍伊指的是斬獲37席、變為議會最大黨的反獨立「公民黨」（Citizens）女黨魁阿利瑪達思（Inés Arrimadas），但事實上該黨席次未過半，並不足以成立自治政府；不過英國天空新聞（Sky News）報導，即使獨派勢力極可能掌權，目前也無法斷定普伊格蒙特是否有機會再次被任命為主席。